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سر غضب أجويرو من لاعبي مانشستر سيتي في مباراة مونشنجلادباخ

الخميس 18/مارس/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أبدي المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، استياءه من زملائه في الفريق، خلال مباراة السيتي مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، ان أجويرو ترك ملعب الإتحاد أمس الثلاثاء غاضبًا، على الرغم من إحتفال زملائه بالتأهل إلي دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي تفوق على بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدفين نظيفين في إياب دور الـ 16 من الشامبيونزليج، ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى دور ربع النهائي، بعدما حقق نفس النتيجة ذهابًا.

وأوضحت الصحيفة: عندما كان أجويرو عائد إلى غرفة الملابس بمفرده، وجه رسالة إلي أحد أعضاء الجهاز الفني باللغة الإسبانية: "إنهم لا يمررون الكرة لي".

يذكر ان الكون دخل المباراة كبديل في الدقيقة 75، مكان البرتغالي برناردو سيلفا.

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