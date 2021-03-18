الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة القمة أمام الزمالك

يعمل الطاقم الطبي في النادي الأهلي، على قدم وساق من أجل تجهيز المحترف التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، قبل موقعة القمة أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في إطار المباراة المؤجلة، بينهما من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد 18 أبريل المقبل.

وصرح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، ان الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، يعمل على تجهيز معلول لمواجهة الزمالك، بعد ان عاودته الإصابة مجددًا في الخلفية.

وكان معلول تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية في فبراير الماضي، والذي احتل فيها المارد الأحمر المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.