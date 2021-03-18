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وكيل حكيمي يفتح الباب أمام انتقاله إلى نابولي

الخميس 18/مارس/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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فتح أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، الباب أمام إمكانية رحيل موكله إلي نادي نابولي.

وصرح أليخاندرو كامانو لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: عن انتقال حكيمي إلى نابولي؟ لم لا، بالنسبة لي يعد نابولي الفريق المفضل لقلبي مثل كل الأرجنتينيين.

وأشار: دييجو أرماندو مارادونا الأعظم في كرة القدم لعب في نابولي، وبالتالي لا نستبعد أي شيء بشأن أشرف حكيمي في المستقبل.

يذكر ان حكيمي انتقل إلى النيراتزوري في الصيف الماضي، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، مقابل 40 مليون يورو.

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