أسعار الدولار اليوم الخميس 18 مارس 2021 مقابل الجنيه بعد ارتفاعات 3 قروش
شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في
بداية تعاملات اليوم الخميس 18-3-2021، استقرار لليوم الثالث على التوالي بعد
ارتفاعات قوية حققتها في اول تعاملات الأسبوع.
"الدولار" يرتفع3قروش أمام الجنيه المصري:
وكان سعر الدولار قد شهد ارتفاعات بقيمة3 قروش بداية تعاملات هذا الاسبوع، بعدها شهد استقرار عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس
18-3-2021 :
سعر الدولار الخميس 18 مارس 2021 في البنك الأهلي المصري:
لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه
للبيع.
سعر الدولار اليم الخميس 18 مارس 2021 في بنك مصر
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ، مستوى 15.64
جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الخميس 18 مارس 2021 في بنك بلوم
وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك بلوم، عند 15.66 جنيه
للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الخميس 18 مارس 2021 في البنك الأهلي الكويتي
عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي،
بمستهل تعاملات اليوم، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار اليوم الخميس 18 مارس 2021 في مصرف أبوظبي الإسلامي
ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.66
جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار اليوم الخميس 18 مارس 2021 في
البنك المصري الخليجي
عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك المصري الخليجي عند
15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار اليوم الخميس 18 مارس 2021 في بنك الكويت الوطني
بلغت أسعار صرف الدولار
أمام الجنيه، في بنك الكويت الوطني 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
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