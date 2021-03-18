د.حماد عبدالله يكتب: صباح الخير يا وطن !!









صباح الخير – صباح الفل – وصباح النور – كل هذه الصفات الجميلة نطلقها كل صباح لبعضنا البعض وفى تليفزيون مصر – هناك صباح الخير يا مصر وتتعدد الوجوه التى إختارها مخرج هذا البرنامج لكى تخرج علينا بكلمة صباح الخير يا مصر كل واحد بطريقته وكل واحدة أيضاً بطريقتها !! مفيش مانع !! كله جميل !!

لكن صباح الخير يا الوطن - لها مردود أخر لدى وربما يكون لها أيضاً مردود سمعى أخر لدى أخرين ، "صباح الخير يا وطن"– محتاج بأن نعمل وأن نتقن فى أعمالنا ونحتاج من المسئولين عن هذا الوطن فى شتى مناحى الحياة مثل التعليم والصحة والنظافة والجمال والإسكان والعدل والقانون ، "صباح الخير يا وطن" فيه كل هؤلاء المسئولين يعملون بجد !! يعملون من أجل وجه الله والوطن !!

هذا الوطن الجميل مصر- يمكن يكون أجمل بكثير من أى وطن أخر- لو فقط إهتممنا بأرجائه – وإهتمينا بإدارة مرافقه – وإهتمينا بإدارة ثرواته – هذا الوطن الجميل مصر – ممكن يبقى أجمل وأحسن وأكبر وأغنى من وطن أخر إسمه الولايات المتحدة الأمريكية -لو فقط طبقنا فيه القانون وإتسمت تصرفات مسئولينا فيه بالعدالة!!

(العدل والقانون ) نعم بالعدل – يمكننا أن نعيش فى دولة بلا باشاوات أو دولة "مين إبن مين" ؟ مثلما يحدث فى كل الأوطان الجميلة ، والقانون وتطبيقه على الجميع مهما كان الحسب أو النسب أو حتى المقام الرفيع والكل أمام القانون سواسية !!

صباح الخير ياوطن ؟ نعم يستحق وطننا أن يكون وطن جميل وغنى وتختفى منه العشوائيات وتختفى منه الوساطات وتختفى منه الصور القبيحة الناتجة عن الفقر والفساد والإتكال على الغير ، "صباح الخير يا وطن" – نعمل فيه ونجنى فيه ثمار عملنا بما نستحق وليس بما هو متاح فى الموازنة العامة للدولة الغلبانة ، المريضة ،الفقيرة –، المحتاجة لنقل دم وجلوكوز طيلة نهارها وليلها !

نعم "صباح الخير يا وطن" – تتنوع فيه الإبداعات والقدرات ويتقدم صفوف الوطن أبنائه المبدعين والمتميزين ويتولى شئونه متخصصين فى التخطيط وفى الإقتصاد وفى الإجتماع وفى التعليم " صباح الخير يا وطن " يستحق أحسن أبنائه لإدارته – والعمل على رفع الأتربة عن جماله " صباح الخير يا وطن " ستظل أيها الوطن غلبان وتعبان ومسكين – طالما يعيش بين جنباتك من لا يستطيع أن يجد فى أرجائك العدل ويعيش بين أجنحتك من هو إبن باشا وأخر إبن ... " للأسف الشديد – ومع ذلك "صباح الخير يا وطن "!!