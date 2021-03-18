Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: صباح الخير يا وطن !!

الخميس 18/مارس/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
Advertisements


صباح الخير – صباح الفل – وصباح النور – كل هذه الصفات الجميلة نطلقها كل صباح لبعضنا البعض وفى تليفزيون مصر – هناك صباح الخير يا مصر وتتعدد الوجوه التى إختارها مخرج هذا البرنامج لكى تخرج علينا بكلمة صباح الخير يا مصر كل واحد بطريقته وكل واحدة أيضاً بطريقتها !! مفيش مانع !! كله جميل !!
لكن صباح الخير يا الوطن - لها مردود أخر لدى وربما يكون لها أيضاً مردود سمعى أخر لدى أخرين ، "صباح الخير يا وطن"– محتاج بأن نعمل وأن نتقن فى أعمالنا ونحتاج من المسئولين عن هذا الوطن فى شتى مناحى الحياة مثل التعليم والصحة والنظافة والجمال والإسكان والعدل والقانون ، "صباح الخير يا وطن" فيه كل هؤلاء المسئولين يعملون بجد !! يعملون من أجل وجه الله والوطن !!
هذا الوطن الجميل مصر- يمكن يكون أجمل بكثير من أى وطن أخر- لو فقط إهتممنا بأرجائه – وإهتمينا بإدارة مرافقه – وإهتمينا بإدارة ثرواته – هذا الوطن الجميل مصر – ممكن يبقى أجمل وأحسن وأكبر وأغنى من وطن أخر إسمه الولايات المتحدة الأمريكية -لو فقط طبقنا فيه القانون وإتسمت تصرفات مسئولينا فيه بالعدالة!!
 (العدل والقانون ) نعم بالعدل – يمكننا أن نعيش فى دولة بلا باشاوات أو دولة "مين إبن مين" ؟ مثلما يحدث فى كل الأوطان الجميلة ، والقانون وتطبيقه على الجميع مهما كان الحسب أو النسب أو حتى المقام الرفيع والكل أمام القانون سواسية !!
صباح الخير ياوطن ؟ نعم يستحق وطننا أن يكون وطن جميل وغنى وتختفى منه العشوائيات وتختفى منه الوساطات وتختفى منه الصور القبيحة الناتجة عن الفقر والفساد والإتكال على الغير ، "صباح الخير يا وطن" – نعمل فيه ونجنى فيه ثمار عملنا بما نستحق وليس بما هو متاح فى الموازنة العامة للدولة الغلبانة ، المريضة ،الفقيرة –، المحتاجة لنقل دم وجلوكوز طيلة نهارها وليلها !
نعم "صباح الخير يا وطن" – تتنوع فيه الإبداعات والقدرات ويتقدم صفوف الوطن أبنائه المبدعين والمتميزين ويتولى شئونه متخصصين فى التخطيط وفى الإقتصاد وفى الإجتماع وفى التعليم " صباح الخير يا وطن " يستحق أحسن أبنائه لإدارته – والعمل على رفع الأتربة عن جماله " صباح الخير يا وطن " ستظل أيها الوطن غلبان وتعبان ومسكين – طالما يعيش بين جنباتك من لا يستطيع أن يجد فى أرجائك العدل ويعيش بين أجنحتك من هو إبن باشا وأخر إبن ... " للأسف الشديد – ومع ذلك "صباح الخير يا وطن "!!

أخبار تهمك

بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على المتأهلين إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ يوم

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار