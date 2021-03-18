Advertisements

تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في كولومبيا

الخميس 18/مارس/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة الكولومبية، 4554 إصابة جديدة بفيروس كورونا و130 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

 

وبحسب وزارة الصحة الكولومبية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد مليونين و314 ألفا و154 إصابة.

 

ووصلت حصيلة الضحايا إلى 61498 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

 

وكانت كولومبيا أعلنت تمديد إغلاق الحدود البرية والمائية للبلاد حتى 1 يونيو القادم لمنع انتشار الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كولومبيا فيروس كورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 20 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 9 ساعات

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على المتأهلين إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن تسجيل 121 وفاة و4711 إصابة جديدة بكورونا

المكسيك: تسجيل نحو 5 آلاف إصابة و575 وفاة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 46934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 510 وفيات وأكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تعلن تسجيل 407 وفيات ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار