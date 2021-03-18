تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في كولومبيا

سجلت وزارة الصحة الكولومبية، 4554 إصابة جديدة بفيروس كورونا و130 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وبحسب وزارة الصحة الكولومبية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد مليونين و314 ألفا و154 إصابة.

ووصلت حصيلة الضحايا إلى 61498 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وكانت كولومبيا أعلنت تمديد إغلاق الحدود البرية والمائية للبلاد حتى 1 يونيو القادم لمنع انتشار الفيروس.