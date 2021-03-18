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اليوم.. البدري يعلن قائمة المنتخب بضم 26 لاعباً و4 حراس مرمى

الخميس 18/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على القائمة التي ستواجه كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتي سيعلن عنها غداً الخميس الثامن عشر من مارس الجاري.

ومن المؤكد أن تضم القائمة عدد كبير من اللاعبين مابين 26إلى 28 لاعباً من بينهم 4 حراس مرمى حيث فضل البدري ضم هذا العدد من اللاعبين تحسبا لظهور أي حالات كورونا قبل السفر إلى كينيا الذي تقرر أن يكون في الثالث والعشرين من مارس الجاري.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبين لمسحة طبية فور دخولهم المعسكر المغلق والمقرر له السبت العشرين من مارس الجاري، وفي حال ظهور أي حالات إيجابية خلال المعسكر سيتم ضم لاعبين جدد بدل منهم.

ويخوض المنتخب الوطني تدريباته أيام السبت والأحد والإثنين ليلا في نفس موعد مباراة كينيا التى ستقام ليلا في نيروبي.

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