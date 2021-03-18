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أسطورة أرسنال يكشف السر وراء تألق النني مع الجانرز ويوجه له نصيحة

الخميس 18/مارس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف جيلبرتو سيلفا نجم نادي آرسنال السابق، عن السر وراء تألق الدولي المصري محمد النني، مع نادي آرسنال الإنجليزي خلال الفترة الماضية، فيما وجه له نصيحة.

 

وقال جيلبرتو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "النني عاد إلى آرسنال بشكل مختلف ونضج أكبر بعد فترة الإعارة في تركيا".

 

وتابع، "أنا أرى أنه أحد أفضل لاعبي الوسط في التوقيت الحالي، وأتمنى أن يحصل على فرص أكبر للمشاركة حتى يتمكن من إثبات نفسه".

 

واستكمل، "النني لاعب مميز، وكوني لعبت بنفس مركزه، فنصيحتي له عليه العمل دائمًا على حماية الدفاع، وخدمة المنظومة، لاعب الوسط مثل لاعب البيانو".

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