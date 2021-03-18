رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل لجنة متابعة معامل الاختبارات الإلكترونية

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أعضاء لجنة متابعة معامل الاختبارات الالكترونية وذلك للوقوف على أخر التطورات ومراجعة إمكانيات الجامعة وتجهيزاتها في الأسبقية الاولى لتجهيزات مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعات المصرية.



وذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور على غويل عميد كلية الطب.



وأكد رئيس الجامعة على ان الجامعة بصدد تجهيز مبنى يسع 6 الاف طالب وطالبة للاختبارات الالكترونية وابدى سعادته بزيارة هذه اللجنة وأكد أهمية التحول الرقمي فى تسريع وتيرة العمل في مختلف قطاعات الجامعة.



واكد الدكتور أحمد حلمى مدير مركز التقويم بالجامعة بان الجامعة أتمت نسبة مائة في المائة من التجهيزات المطلوبة منها لهذه الاسبقية وأيضًا هناك حوالى 600 جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الانترنت وذلك لأداء الاختبارات الالكترونية بالجامعة.



واشار المهندس على فكرى مدير مركز المعلومات بالجامعة بان اللجنة تتكون من المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي وممثلين من الشركات المنفذة للمشروع الخاص بالاختبارات الالكترونية





