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"الشباب والرياضة" تطلق "مسرح المنوعات" بنادي النادي احتفالا باليوم العالمي للمرأة السبت المقبل

الخميس 18/مارس/2021 - 08:53 ص
بوابة الفجر
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تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي " ، البرنامج الإذاعي " مسرح المنوعات " ، بالتعاون مع قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام ، في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، وذلك يوم السبت الموافق 20 مارس الجاري علي مسرح نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر ، في تمام الساعة الرابعة مساءً ، والذي يذاع علي شبكة البرنامج العام كل يوم سبت في تمام الساعة التاسعة وعشرة دقائق مساءً .

وتجوب الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالبرنامج في الجامعات والمنشآت الشبابية وبعض الهيئات الأخرى علي مدار العام لغرس قيم ثقافية واجتماعية اصيلة بين الشباب.

ومدة الحلقة45 دقيقة تتضمن ست فقرات تتمثل في " فقرة الغلط فين ، المثل أيه ، اغنية في تمثيلية ، شخصيات ، فقرة غنائية وفقرة مواهب "،  ويشارك في البرنامج نخبة من فنانين مصر ، ومدة كل فقرة 7 دقائق ،كما تقوم وزارة الشباب والرياضة بمنح جوائز مالية خلال التنفيذ

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