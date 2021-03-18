5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، 5 قرارات جمهورية، أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأصدر الرئيس السيسي، القرار رقم (85) لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف "كتشنر- برنامج إعادة تأهيل المصرف"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.





كما أصدر الرئيس، القرار رقم (83) لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض ناحية "منفلوط- محافظة أسيوط"؛ لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

وأصدر القرار رقم (84) لسنة 2021 بتعديل المساحة المخصصة لـ"الهيئة العامة للتنمية السياحية- ناحية محافظة الأقصر" الواردة بالمسلسل رقم 7، من الجدول المبين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (612) لسنة 2013.





كما تضمنت القرارات، القرار رقم (85) لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية (خاصة- ناحية محافظة قنا)؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة نجع حمادي الجديدة".





كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (90) لسنة 2021 بترقية اسم الراحل كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، ومنحه وشاح النيل.



















