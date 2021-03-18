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قتلى في انفجار قنبلة بالعاصمة الأفغانية كابول

الخميس 18/مارس/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مسؤولون إنه قتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق في حافلة تقل موظفين بالحكومة الأفغانية في كابول، اليوم الخميس، بينما لقي تسعة من أفراد قوات الأمن الأفغانية حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وقال عبد الصمد حميد بويا مستشار الوزارة إن الانفجار أصاب حافلة استأجرتها وزارة المعلومات والتكنولوجيا الأفغانية لنقل الموظفين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها الفورية عن الانفجار، لكن ألقت الحكومة الأفغانية باللوم على مقاتلي طالبان في الهجمات الأخيرة التي استهدفت موظفين حكوميين وشخصيات من المجتمع المدني وصحفيين. ونفت طالبان ضلوعها في الحملة.

يأتي القصف في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وطالبان ودول رئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، في موسكو للضغط من أجل الحد من العنف لدفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية،اليوم الخميس، أيضا إنه قتل تسعة جنود في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. وقال مصدران لرويترز إن المروحية أصيبت بصاروخ أثناء إقلاعها في ميدان وردك بوسط إقليم. ولم يتضح من أطلق الصاروخ ولم تعلن أي جهة مسؤوليته.

وقالت وزارة الدفاع إنها تحقق في الحادث الذي أسفر عن مقتل طاقم المروحية وقوات خاصة كانوا على متنها. وقال مصدر بالسلاح الجوي إن المروحية كانت في مهمة إمداد شملت نقل جثة جندي وجرحى من أفراد الجيش.

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مروحية كابول انفجار افغانستان

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