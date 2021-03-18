مقتل 9 من أفراد الجيش الأفغاني في تحطم طائرة هليكوبتر وسط البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم الخميس، عن مقتل 9 من أفراد الجيش، في تحطم طائرة هليكوبتر وسط البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، في مقاطعة غزني الشرقية.

وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان لها، إن الرحلة 358 تحطمت في منطقة سادوزاي في منطقة ديه ياك التي تسيطر عليها حركة طالبان، بإقلم غزني.

ومن جانبها، نفت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا"، تعرض أي من طائراتها لحادث تحطم، لافتة إلى سلامة جميع رحلاتها، وذلك ردا على ما تم تداوله عن سقوط طائرة أفغانية على متنها 110 شخصا في ولاية غزني، شرقي البلاد.