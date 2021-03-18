ميانمار تواجه عزلة متزايدة مع تشديد الجيش قبضته على البلاد

واجهت ميانمار عزلة متزايدة،اليوم الخميس، مع محدودية خدمات الإنترنت على نحو متزايد ووقف نشر آخر صحيفة خاصة لها مع قيام الجيش ببناء قضيته ضد الزعيم المنتخب المخلوع أونغ سان سو كي.





واعتقلت زعيمة البلاد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مما أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد كافحت قوات الأمن لقمعها بتكتيكات عنيفة على نحو متزايد. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن العدد الإجمالي الموثق للقتلى في الاضطرابات بلغ 217، لكن العدد الفعلي ربما كان أعلى من ذلك بكثير.





وأدانت الدول الغربية الانقلاب ودعت إلى إنهاء العنف والإفراج عن سو كي وآخرين. عرض الجيران الآسيويون المساعدة في إيجاد حل للأزمة. وأصيبت أجزاء كبيرة من اقتصاد يعاني بالفعل من فيروس كورونا الجديد بالشلل بسبب الاحتجاجات وحملة عصيان مدني موازية من الإضرابات ضد الحكم العسكري، بينما يعيد العديد من المستثمرين الأجانب تقييم الخطط.





وقد حذرت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في جميع أنحاء البلاد يمكن أن يقوض قدرة الأسر الفقيرة على إطعام نفسها. وقال المؤرخ والمؤلف ثانت مينت يو على تويتر: "مهما حدث في ميانمار خلال الأشهر المقبلة، فإن الاقتصاد سينهار، مما يترك عشرات الملايين في حالة يرثى لها ويحتاجون إلى حماية عاجلة".





بينما ركزت قوات الأمن على قمع المعارضة في يانغون ومدن أخرى، اندلعت مظاهرات صغيرة في أماكن أخرى يومًا بعد يوم. وأفادت إذاعة صوت بورما الديمقراطي أن عدة آلاف من الأشخاص نظموا مسيرة في بلدة نتموك الصغيرة اليوم الخميس. البلدة المركزية هي مسقط رأس أونغ سان، زعيمة ميانمار لتحقيق الاستقلال من القوة الاستعمارية البريطانية، ووالد سو كي. ولم ترد تقارير عن وقوع اعمال عنف.



