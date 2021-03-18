Advertisements

ميانمار تواجه عزلة متزايدة مع تشديد الجيش قبضته على البلاد

الخميس 18/مارس/2021 - 09:09 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
واجهت ميانمار عزلة متزايدة،اليوم الخميس، مع محدودية خدمات الإنترنت على نحو متزايد ووقف نشر آخر صحيفة خاصة لها مع قيام الجيش ببناء قضيته ضد الزعيم المنتخب المخلوع أونغ سان سو كي.

واعتقلت زعيمة البلاد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مما أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد كافحت قوات الأمن لقمعها بتكتيكات عنيفة على نحو متزايد. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن العدد الإجمالي الموثق للقتلى في الاضطرابات بلغ 217، لكن العدد الفعلي ربما كان أعلى من ذلك بكثير.

وأدانت الدول الغربية الانقلاب ودعت إلى إنهاء العنف والإفراج عن سو كي وآخرين. عرض الجيران الآسيويون المساعدة في إيجاد حل للأزمة. وأصيبت أجزاء كبيرة من اقتصاد يعاني بالفعل من فيروس كورونا الجديد بالشلل بسبب الاحتجاجات وحملة عصيان مدني موازية من الإضرابات ضد الحكم العسكري، بينما يعيد العديد من المستثمرين الأجانب تقييم الخطط.

وقد حذرت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في جميع أنحاء البلاد يمكن أن يقوض قدرة الأسر الفقيرة على إطعام نفسها. وقال المؤرخ والمؤلف ثانت مينت يو على تويتر: "مهما حدث في ميانمار خلال الأشهر المقبلة، فإن الاقتصاد سينهار، مما يترك عشرات الملايين في حالة يرثى لها ويحتاجون إلى حماية عاجلة".

بينما ركزت قوات الأمن على قمع المعارضة في يانغون ومدن أخرى، اندلعت مظاهرات صغيرة في أماكن أخرى يومًا بعد يوم. وأفادت إذاعة صوت بورما الديمقراطي أن عدة آلاف من الأشخاص نظموا مسيرة في بلدة نتموك الصغيرة اليوم الخميس. البلدة المركزية هي مسقط رأس أونغ سان، زعيمة ميانمار لتحقيق الاستقلال من القوة الاستعمارية البريطانية، ووالد سو كي. ولم ترد تقارير عن وقوع اعمال عنف.

توفي ناشط يبلغ من العمر 24 عامًا ضد الحكم العسكري يوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله وتعرضه للضرب في بلدة مونيوا بوسط البلاد، حسبما أفادت بوابتا إيراوادي وميانمار ناو الإخباريتان. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع إنه ظهرت تقارير "مقلقة للغاية" عن التعذيب في الحجز في ميانمار. ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على المكالمات الهاتفية للحصول على تعليق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميانمار دول غربيه احتجاجات

أخبار تهمك

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إصابته مع بيراميدز.. الكشف عن مدة غياب رمضان صبحي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تاريخية.. تشيلسي يتحرك لخطف هدف ريال مدريد وبرشلونة

منذ 36 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على المتأهلين إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

جيش ميانمار يسحب شكوى جنائية ضد وكالة رويترز

شرطة ميانمار تتحرك للقضاء على الاحتجاجات في البلاد

مقتل متظاهرين برصاص الشرطة في ميانمار

شرطة ميانمار تواصل قمع الاحتجاجات لليوم الثاني علي التوالي

شرطة ميانمار تستخدم القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين

شرطة ميانمار تستخدم العنف ضد المتظاهرين مع تعثر الجهود الدبلوماسية لرابطة الآسيان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار