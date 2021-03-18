"بلينكين": الخيارات الدبلوماسية مطروحة للتعامل مع كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، اليوم الخميس، إن الضغط والخيارات الدبلوماسية مطروحة على الطاولة للتعامل مع كوريا الشمالية، وذلك بعد ساعات من رفض دبلوماسي كوري شمالي بارز أي محادثات حتى تغير واشنطن سياساتها.





وأضاف بلينكين في إفادة صحفية مشتركة مع مسؤولين كوريين جنوبيين في سيول، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستكمل مراجعتها لسياسة كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة المقبلة بالتشاور الوثيق مع حلفائها. وأضاف أنه يجري النظر في الضغط والخيارات الدبلوماسية، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل عندما سئل عن النهج الذي ستتخذه الولايات المتحدة بعد المراجعة.





جاءت التعليقات بعد ساعات من وصف المسؤول الكوري الشمالي تشوي سون هوي محاولات إدارة بايدن الاتصال ببيونغ يانغ بأنها "خدعة رخيصة"، في أول بيان علني لكوريا الشمالية بشأن هذه المسألة.





وكان بلينكين يقوم بأول زيارة له إلى كوريا الجنوبية كوزير للخارجية، إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. وأصدروا بيانًا مشتركًا مع نظرائهم الكوريين الجنوبيين، وزير الخارجية تشونغ إيوي يونغ ووزير الدفاع سوه ووك، وتعهدا بالعمل معًا بشأن القضايا الإقليمية من تغير المناخ ووباء فيروس كورونا إلى التجارة وكوريا الشمالية.



