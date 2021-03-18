Advertisements

تجاوز حالات الإصابة بكوفيد -19 في أوكرانيا 1.5 مليون حالة

الخميس 18/مارس/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 في أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون مع 29253 حالة وفاة.

واجهت أوكرانيا قفزة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، والتي وصفها رئيس الوزراء دينيس شميجال بـ "الموجة الثالثة" من الوباء. وقال ستيبانوف على فيسبوك إن أوكرانيا سجلت يوم الأربعاء رقما قياسيا قياسيا بلغ 289 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وظل عدد القتلى عند مستوى مرتفع بلغ 267 حالة اليوم الخميس.

وقال إن عدد الأوكرانيين الذين دخلوا المستشفى ظل عند مستوى مرتفع - فقد تم إدخال 4376 إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي بلغ 4887 في اليوم السابق. ودفع الارتفاع في الإصابات والوفيات الجديدة رئيس الوزراء إلى حث السلطات الإقليمية على فرض قيود أقوى لاحتواء المرض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 اوكرانيا

أخبار تهمك

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على المتأهلين إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته مع بيراميدز.. الكشف عن مدة غياب رمضان صبحي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 20 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تاريخية.. تشيلسي يتحرك لخطف هدف ريال مدريد وبرشلونة

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

أوكرانيا: عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 300 والوفيات 8

أوكرانيا تسجل أعلى عدد يومي من حالات الإصابة بكورونا هذا الشهر

إندونيسيا تسجل 1.868 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة

أوكرانيا تسجل أعلى عدد يومي من الإصابات بفيروس كورونا في شهر

كورونا.. زيادة قياسية في الإصابات حول العالم وحكومات تُعيد الإغلاق

أوكرانيا تسجل 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار