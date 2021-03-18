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تجاوز حالات الإصابة بكوفيد -19 في أوكرانيا 1.5 مليون حالة
الخميس 18/مارس/2021 - 09:18 ص
منار طارق
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قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 في أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون مع 29253 حالة وفاة.
واجهت أوكرانيا قفزة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، والتي وصفها رئيس الوزراء دينيس شميجال بـ "الموجة الثالثة" من الوباء. وقال ستيبانوف على فيسبوك إن أوكرانيا سجلت يوم الأربعاء رقما قياسيا قياسيا بلغ 289 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وظل عدد القتلى عند مستوى مرتفع بلغ 267 حالة اليوم الخميس.
وقال إن عدد الأوكرانيين الذين دخلوا المستشفى ظل عند مستوى مرتفع - فقد تم إدخال 4376 إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي بلغ 4887 في اليوم السابق. ودفع الارتفاع في الإصابات والوفيات الجديدة رئيس الوزراء إلى حث السلطات الإقليمية على فرض قيود أقوى لاحتواء المرض.
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