تجاوز حالات الإصابة بكوفيد -19 في أوكرانيا 1.5 مليون حالة

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 في أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون مع 29253 حالة وفاة.





واجهت أوكرانيا قفزة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، والتي وصفها رئيس الوزراء دينيس شميجال بـ "الموجة الثالثة" من الوباء. وقال ستيبانوف على فيسبوك إن أوكرانيا سجلت يوم الأربعاء رقما قياسيا قياسيا بلغ 289 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وظل عدد القتلى عند مستوى مرتفع بلغ 267 حالة اليوم الخميس.



