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المركزي يجتمع اليوم لتحديد أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض وسط توقعات بتثبيتها

الخميس 18/مارس/2021 - 09:20 ص
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
محمد عصام
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 تجتمعع اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة الثانية على التوالي وسط توقعات بالإبقاء عليها.

 

 

وكان أول إجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في 4 فبراير الماضي قرر تثبيت اسعار العائد على الإيداع والإقراض عند مستويات 8.25% و 9.25% على الترتيب، بعد أن خفضها بنحو 4% خلال عام 2020 متخليا عن تشديد السياس النقدية.

 

 

وتوقع قسم البحوث بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغير هذا الاجتماع.

 

وقالت بحوث بلتون، إن بقاء معدلات التضخم عند مستويات أقل من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي البالغة 7% في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022 يحفز على مزيد من  خفض اسعار الفائدة.

وسجلت مستويات  تضخم أسعار المستهلكين  لإجمالي الجمهورية ارتفاعات طفيفة في فبراير الماضي على أساس شهري بنسبة 0.1%، بينما استقرت على أساس سنوي.

 


وتابعت،  إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 18 مارس.




 

 

 

 

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