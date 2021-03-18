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خبر سار لجماهير الأهلي بشأن وليد سليمان

الخميس 18/مارس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، أقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في المباريات.

وتحدث المصدر لـ "الفجر الرياضي" قائلًا: ان وليد سليمان اقترب من الدخول في التدريبات الجماعية للفريق، وبنسبة كبيرة قد يتواجد في قائمة الأهلي ضد المريخ السوداني.

ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني يوم 2 أبريل المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكان وليد أصيب خلال مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في الدوري المصري الممتاز، وغاب على إثرها عن العديد من المباريات، أهمها في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

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