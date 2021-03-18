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موعد مباراة أرسنال وأولمبياكوس فى إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

الخميس 18/مارس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد اليوم فريق أرسنال الإنجليزي لمواجهة فريق أولمبياكوس اليوناني ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة الدوري الأوروبي فى لقاء قوي بين الفريقين ويسعي الجانرز لتأكيد تفوقه والصعود لدور الثمانية.

وتقام مباراة أرسنال وأولمبياكوس يوم الخميس فى تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان أرسنال حقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الذهاب وسجل محمد الننى النجم المصري هدف من تسديدة رائعة ليفوز الفريق بثلاث أهداف مقابل هدف فى اليونان.

وكان الجانرز حقق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

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