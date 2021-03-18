تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ميلان في بطولة الدوري الأوروبي

يواجه نادي ميلان الإيطالي نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ميلان أمام نظيره مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب سان سيرو، معقل الروسونيري.

وكانت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأولد ترافورد.

ومن المتوقع أن يبدأ النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، لينديلوف، تيليس.

خط الوسط: فريد، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جيمس، راشفورد، جرينوود.