الهند تعاني من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند بأكثر من ثلاثة أشهر حيث اكتسبت الموجة الثانية من الوباء زخمًا، بينما استحوذت ولاية ماهاراشترا، أغنى ولاية في البلاد، على ثلثي أحدث حصيلة يومية.





أبلغت الولاية الغربية، موطن العاصمة التجارية للهند مومباي، عن 23179 حالة من أصل 35871 حالة جديدة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وزادت العدوى سريعة الانتشار في المناطق الصناعية الرئيسية من مخاطر تعطل إنتاج الشركات. وبلغ إجمالي حالات الإصابة في الهند 11.47 مليون، وهو أعلى معدل بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وارتفعت الوفيات بنسبة 172 إلى 159216، وفقا لبيانات وزارة الصحة الصادرة اليوم الخميس.





بلغت الموجة الأولى في البلاد ذروتها في سبتمبر بتسجيل ما يقرب من 100000 حالة في اليوم، مع وصول عدد الإصابات اليومية إلى مستوى منخفض يتجاوز 9000 حالة في أوائل الشهر الماضي. وتتزايد الحالات في ولاية ماهاراشترا منذ إعادة فتح معظم الأنشطة الاقتصادية في فبراير. كما استأنفت قطارات الضواحي في مومباي، والتي تنقل ملايين الأشخاص يوميًا، خدماتها.





أمرت الولاية، التي يبلغ عدد سكانها 112 مليون نسمة، بإغلاق جديد في بعض المناطق وفرضت قيودًا على دور السينما والفنادق والمطاعم حتى نهاية الشهر بعد أن ارتفعت الإصابات إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتضاعفت الحالات الجديدة في الأسبوعين الماضيين في مدن ولاية ماهاراشترا الصناعية مثل بوني وأورانجاباد وناشيك وناغبور، والمعروفة بمصانع السيارات والأدوية والمنسوجات.





وقال مسؤول كبير في حكومة ولاية ماهاراشترا، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "لقد طلبنا من الصناعات هناك العمل بأدنى حد ممكن من القوى العاملة.. سمحت معظم شركات تكنولوجيا المعلومات لموظفيها بالعمل من المنزل."



