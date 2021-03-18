Advertisements

الهند تعاني من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند بأكثر من ثلاثة أشهر حيث اكتسبت الموجة الثانية من الوباء زخمًا، بينما استحوذت ولاية ماهاراشترا، أغنى ولاية في البلاد، على ثلثي أحدث حصيلة يومية.

أبلغت الولاية الغربية، موطن العاصمة التجارية للهند مومباي، عن 23179 حالة من أصل 35871 حالة جديدة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وزادت العدوى سريعة الانتشار في المناطق الصناعية الرئيسية من مخاطر تعطل إنتاج الشركات. وبلغ إجمالي حالات الإصابة في الهند 11.47 مليون، وهو أعلى معدل بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وارتفعت الوفيات بنسبة 172 إلى 159216، وفقا لبيانات وزارة الصحة الصادرة اليوم الخميس.

بلغت الموجة الأولى في البلاد ذروتها في سبتمبر بتسجيل ما يقرب من 100000 حالة في اليوم، مع وصول عدد الإصابات اليومية إلى مستوى منخفض يتجاوز 9000 حالة في أوائل الشهر الماضي. وتتزايد الحالات في ولاية ماهاراشترا منذ إعادة فتح معظم الأنشطة الاقتصادية في فبراير. كما استأنفت قطارات الضواحي في مومباي، والتي تنقل ملايين الأشخاص يوميًا، خدماتها.

أمرت الولاية، التي يبلغ عدد سكانها 112 مليون نسمة، بإغلاق جديد في بعض المناطق وفرضت قيودًا على دور السينما والفنادق والمطاعم حتى نهاية الشهر بعد أن ارتفعت الإصابات إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتضاعفت الحالات الجديدة في الأسبوعين الماضيين في مدن ولاية ماهاراشترا الصناعية مثل بوني وأورانجاباد وناشيك وناغبور، والمعروفة بمصانع السيارات والأدوية والمنسوجات.

وقال مسؤول كبير في حكومة ولاية ماهاراشترا، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "لقد طلبنا من الصناعات هناك العمل بأدنى حد ممكن من القوى العاملة.. سمحت معظم شركات تكنولوجيا المعلومات لموظفيها بالعمل من المنزل."

قال مسؤول آخر بالولاية إن أسرة المستشفيات والمنشآت الخاصة بكوفيد -19 تمتلئ بسرعة، خاصة في مومباي وناغبور وبيون. في وقت سابق من هذا الشهر، كان أكثر من 80٪ من الأوكسجين وأسرة العناية المركزة في ولاية ماهاراشترا غير مشغولة. كما شهدت ست ولايات أخرى، مثل البنجاب وماديا براديش، ارتفاعًا في عدد الحالات هذا الشهر. وألقت الحكومة باللوم في الارتفاع على الازدحام والإحجام عن ارتداء الأقنعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الهند

أخبار تهمك

اليوم.. البدري يعلن قائمة المنتخب بضم 26 لاعباً و4 حراس مرمى

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 11 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة القمة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يومين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الهند تستعد لرفع الحظر المفروض على البلاد بسبب كورونا

باكستان تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا في يوم واحد

الهند تسجل أكثر من 5600 حالة جديدة في أكبر قفزة ليوم واحد

رئيس وزراء الهند: أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تحت السيطرة

الهند تسجل رقما قياسيا من حالات الإصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل رقماً قياسياً جديداً بحالات الإصابة بـ كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

اليوم.. البدري يعلن قائمة المنتخب بضم 26 لاعباً و4 حراس مرمى

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار