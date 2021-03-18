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ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

الخميس 18/مارس/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طالب أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، المسؤول عن قرار عودة الفرنسي باتريس كارتيرون، من اللجنة التي تدير الزمالك في الوقت الحالي، بتقديم استقالته.

 

وكانت إدارة الزمالك قررت رحيل باتشيكو، وعودة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من جديد لقيادة القلعة البيضاء.

 

وقال ميدو بقناة "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": "قرارات أشرف صبحي بشأن الزمالك كانت مهمة جدًا ولصالح النادي، وحذرنا قبل ذلك من الذي كان يحدث من رئيس الزمالك السابق الزمالك ودخوله في صدامات كثيرة مع جهات مختلفة".

 

وأضاف: "الوزير استخدم القانون واللائحة، وأتى بأشخاص تدير نادي الزمالك، ولكن لم يقل لهم خذوا قرارات فنية أو قيموا المدير الفني، لا يصح أن يقيم شخص غير متخصص في كرة القدم المدرب أو اللاعبين".

 

وأكمل: "يجب الخروج والإجابة عن من هو صاحب قرار عودة كارتيرون، ومن صاحب القرار في التعاقد مع مروان حمدي والجزيري بدلا من مصطفى محمد، من حق الجمهور أن يعرف". 

 

وواصل: "من أخذ قرارات فنية بشأن رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون يجب أن يقدم استقالته، أو يخرج ويقول للجمهور من هو صاحب هذا القرار".

 

وأستمر: "تحدثت مع باتشيكو وأبلغني أنه لا يعرف مروان حمدي، وأشرف قاسم المشرف على فريق الكرة السابق، أكد لي شخصيًا أنه لم يكن يعلم شىء عن بدائل مصطفى محمد في الزمالك".

  

وتابع: "أقول لـ أولاد الزمالك الذين لديهم أجندة خاصة ابعدوا عن النادي والحال سينصلح".

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