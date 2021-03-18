حريق في مستشفى لمرضى كورونا بالهند

أجلت السلطات الهندية، 23 مريضا عن مستشفى مخصص للمصابين بكورونا في مدينة فادودارا بولاية غوجارات، إثر حريق اندلع في المستشفى.

وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء إلى مستشفى "شري فيجاي فالاب سارفاجانيك" في منطقة ماندفي بمدينة فادودارا.

وبحسب وسائل إعلام هندية، تم السيطرة على الحريق، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات في الحادث.

وقد نُقل جميع المرضى الذين تم إنقاذهم إلى مستشفى آخر.