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محافظ القليوبية يجري زيارة مفاجئة لمنطقة مزلقانات قليوب

الخميس 18/مارس/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لمنطقة مزلقانات قليوب يرافقه مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، شملت الجولة تفقد مزلقان عرب العراقي ومركز قليوب وروزاليوسف لبحث مشكلة التكدس المروري بتلك المزلقانات.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مزلقان عرب العراقي وهو مزلقان مطور يربط شرق مدينة قليوب بغربها، ويخدم كثافة سكانية عالية تتمثل فى القادم من القاهرة والقناطر الخيرية متجها إلى مدينة شبين القناطر.

ثم تابع الهجان الجولة بتفقد مزلقان المركز وروزاليوسف، وهو مزلقان مطور يربط شرق مدينة قليوب بغرب المدينة "قليوب المحطة بقليوب البلد" من الجهة الشرقية، ويربط المدينة بشارع المركز والجيش مرورا بالوحدة المحلية القروية ببلقس حتى ترعة الإسماعيلية بطول من 5 إلى 6 كم.

وأكد المحافظ أنه جاري التنسيق مع المهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، لوضع مقترح تطوير لمدى إمكانية إنشاء كوبري مروري للسيارات، ووضع التصور اللازم للمنطقة، لحل مشكلة التكدس المروري للمزلقانات وتسيير حركة السيارات.

واختتم الجولة بتفقد ميدان صنافير بقليوب، وشدد على رئيس المدينة بإزالة الإشغالات والقمامة، وذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.
محافظ القليوبية يجري زيارة مفاجئة لمنطقة مزلقانات قليوب
محافظ القليوبية يجري زيارة مفاجئة لمنطقة مزلقانات قليوب
محافظ القليوبية يجري زيارة مفاجئة لمنطقة مزلقانات قليوب
محافظ القليوبية يجري زيارة مفاجئة لمنطقة مزلقانات قليوب
محافظ القليوبية يجري زيارة مفاجئة لمنطقة مزلقانات قليوب
محافظ القليوبية يجري زيارة مفاجئة لمنطقة مزلقانات قليوب

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