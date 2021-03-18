محمد رياض عن تعاونه مع محمد إمام في مسلسل "النمر":"الشغل معاه ممتع وجميل"







أعرب الفنان محمد رياض عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "النمر" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد رياض صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "النمر"، ظهر فيها وهو برفقة الفنان محمد إمام، وعلق عليها قائلاً :"استنونا في رمضان، مسلسل النمر، الراجل ده الشغل معاه ممتع وجميل، إن شاء الله تشوفوا عمل يليق بحضراتكم".



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسىي، وكوكبة مميزة من النجوم .