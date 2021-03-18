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الصحة السعودية توضح: لا تعارض بين لقاح فيروس كورونا والأنشطة اليومية

الخميس 18/مارس/2021 - 09:58 ص
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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ردت وزارة الصحة السعودية، على استفسار من مواطن بشأن تلقي لقاح كورونا وممارسة الرياضة وباقي أنشطة الحياة بشكل طبيعي.

 

 أنه يمكن لمن تلقى لقاح كورونا ممارسة الرياضة وباقي أنشطة الحياة بشكل طبيعي، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

وقالت وزارة الصحة السعودية، عبر موقع تويتر «يمكنك ممارسة الرياضة، والحياة بشكل طبيعي بعد تلقي اللقاح، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة».

 

وكانت الصحة الصحة السعودية أوضحت أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، كما يمنع من أخذ اللقاح كل من: الحوامل، والأطفال.

 

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