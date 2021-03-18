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محمد إمام يُشيد بأداء محمد رياض في مسلسل "النمر" ويُعلق:"عامل دور جامد جدًا"

الخميس 18/مارس/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشاد الفنان محمد إمام بأداء صديقه الفنان محمد رياض في مسلسله الجديد "النمر" المُقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، مُعبرًا عن سعادته الكبيرة بالعمل معه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد إمام صورة جديدة له برفقة الفنان محمد رياض، وعلق عليها قائلاً :"سعيد إني بشتغل مع الفنان الكبير محمد رياض، حقيقي من ألطف الناس اللي اتعاملت معاها".

وتابع محمد إمام قائلاً:"عامل دور جامد جدًا في مسلسل النمر، استنوا الشيمي رضوان في رمضان إن شاء الله، جدع اللي هيطلع حي".

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، محمد مهران، وهو من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل

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