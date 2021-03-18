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تفاؤل الفيدرالي الأمريكي .. يدفع الأسهم اليابانية للارتفاع إلى اعلي مستويتها في 30 عام

الخميس 18/مارس/2021 - 10:06 ص
الاسهم اليابانية
الاسهم اليابانية
وكالات
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قفزت الأسهم اليابانية يوم الخميس، فيما بلغ المؤشر توبكس أعلى مستوى في 30 عاما بدعم من توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لنمو اقتصاد سريع وتعهده بإبقاء الفائدة منخفضة.

 

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23 بالمئة ليغلق عند 2008.51 نقطة، متجاوزا مستوى 2000 نقطة للمرة الأولى منذ مايو أيار 1991. وقفز المؤشر نيكي 1.01 بالمئة إلى 30216.75 نقطة وهو أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

 

وأغلق المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الأربعاء بعد أن قال البنك المركزي الأمريكي إن اقتصاد البلاد يتجه صوب أقوى نمو في نحو 40 عاما، ما يغذيه تحفيز مالي اتحادي وتوزيع لقاحات لكوفيد-19.

 

وفي اليابان، تقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، فيما قفز سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل على نيكي 2.72 بالمئة، وربح سهم فانوك 1.94 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 3.32 بالمئة.

 

وارتفعت أسهم شركات الطيران، إذ صعدت أسهم إيه.إن.إيه هولدينجز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 1.32 بالمئة و1.46 بالمئة على الترتيب، في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة الاستشارية للحكومة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا على خطة للسماح بانتهاء حالة الطوارئ في منطقة طوكيو في 21 مارس آذار كما هو مخطط.

 

وزاد سهم شيكوكو إلكتريك باور 5.26 بالمئة بعد أن ذكر تقرير لوسائل إعلام أن محكمة أصدرت حكما يسمح لشركة المرافق باستئناف تشغيل مفاعلها النووي الوحيد.

 

وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 5.15 بالمئة وارتفع سهم تويوتا موتور 4.12 بالمئة ليتصدرا قائمة الرابحين على توبكس 30.

 

وكان سهم مجموعة سوفت بنك الأسوأ أداء على توبكس 30 إذ نزل 1.73 بالمئة وتلاه سهم أستيلاس فارما الذي خسر 0.50 بالمئة.

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