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إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في قنا
الخميس 18/مارس/2021 - 10:10 ص
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أصيب ٧ أشخاص، منذ قليل، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من الكيلو ٥٠، بطريق سفاجا قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد ٧ أشخاص، منذ قليل، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من الكيلو ٥٠، بطريق سفاجا قنا.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد ٧ أشخاص، منذ قليل، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من الكيلو ٥٠، بطريق سفاجا قنا.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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