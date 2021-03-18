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إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في قنا

الخميس 18/مارس/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
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أصيب ٧ أشخاص، منذ قليل، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من الكيلو ٥٠، بطريق سفاجا قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد ٧ أشخاص، منذ قليل، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من الكيلو ٥٠، بطريق سفاجا قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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