Advertisements
البرازيل تسجل 90 ألف إصابة بكورونا فى 24 ساعة
الخميس 18/مارس/2021 - 10:16 ص
وكالات
Advertisements
سجلت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى حصيلة يومية قياسية جديدة.
بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل،
11 مليونا و693 ألفًا و838 إصابة منذ بدء الجائحة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.
ورصدت الصحة البرازيلية، 2648 وفاة جديدة
بالفيروس التاجى خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 284 ألفا و775
حالة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements