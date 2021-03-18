البرازيل تسجل 90 ألف إصابة بكورونا فى 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى حصيلة يومية قياسية جديدة.

بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل، 11 مليونا و693 ألفًا و838 إصابة منذ بدء الجائحة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

ورصدت الصحة البرازيلية، 2648 وفاة جديدة بالفيروس التاجى خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 284 ألفا و775 حالة.