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بإطلالة هادئة.. مي كساب تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بإنستجرام

الخميس 18/مارس/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة مي كساب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مي منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أنيق باللون الأسود ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها وعلقت على الصورة وكتبت: صباحكم خير ورزق وصحة. سعادة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال مي كساب كان مسلسل "اللعبة2" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.

يشار إلى أن الجزء الأول من المسلسل عُرض على منصة شاهد ثم عرض على قنوات "إم بي سي مصر" خلال رمضان الماضي.

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