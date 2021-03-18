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حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 18-3-2021 في البحرين
الخميس 18/مارس/2021 - 10:28 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 18-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات
حالة الطقس في البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب ولكنه حار خلال النهار، والرياح: جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة احيانا ثم تتحول الى شمالية غربية خلال الليل.
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