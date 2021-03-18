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البورصة توقف التداول علي أسهم 5 شركات لتجاوزها النسب المقررة
الخميس 18/مارس/2021 - 10:30 ص
نيفين سمير
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
وأوضحت البورصة أن هذه الشركات هي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10924.3 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2084.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3054.9 نقطة.
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