البورصة توقف التداول علي أسهم 5 شركات لتجاوزها النسب المقررة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس.





وأوضحت البورصة أن هذه الشركات هي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للدواجن.







