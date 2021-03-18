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وزير يمني ينجو من محاولة اغتيال في عدن

الخميس 18/مارس/2021 - 10:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، بأن وزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي، نجا من محاولة اغتيال في عدن.

 

ووفقًا لوسائل الإعلام اليمنية، انفجرت العبوة الناسفة أثناء مرور موكب الوزير عبدالناصر الوالي، بخط المملاح وسط مدينة عدن.

 

وقد أفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بإن عبوة ناسفة أخرى يجري تفكيكها من قبل المختصين، حيث كانت موجودة في طريق الوزير، ولكن تم اكتشافها قبل الانفجار.

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وزير يمني محاولة اغتيال عدن اليمن

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