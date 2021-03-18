تعرف علي الشركات التي قامت ببيع أسهم خزينة بجلسة الأمس

قامت كلاً من شركتا الشرقية-ايسترن كومباني، مدينة نصر للإسكان والتعمير، ببيع الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة، وبيع الثانية عدد 94.4 ألف سهم للثانية وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 2.88 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء.







