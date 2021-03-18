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تعرف علي الشركات التي قامت ببيع أسهم خزينة بجلسة الأمس

الخميس 18/مارس/2021 - 10:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قامت كلاً من شركتا الشرقية-ايسترن كومباني، مدينة نصر للإسكان والتعمير، ببيع الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة، وبيع الثانية عدد 94.4 ألف سهم للثانية وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 2.88 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء.


وإستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تراجع جماعي لجميع المؤشرات ، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10924.3 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2084.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3054.9  نقطة.
 

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