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رياح محملة بالرمال والأتربة تجتاح البلاد في هذا الموعد.. الأرصاد تحذر

الخميس 18/مارس/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس بداية من الأسبوع المقبل نظرا لتعرض البلاد لرياح محملة بالأتربة، مناشدة، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة

وعن تفاصيل حالة الظواهر الجوية المتوقعة مطلع الأسبوع القادم بداية من السبت وحتى الثلاثاء، إليكم التالي:

قالت إن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين "6 - 8" درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهاراً بارد ليلاً، اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 23 مارس.

السبت 20 مارس:

- أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

- نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الأحد 21 مارس:

- أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

- نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء العربية.

الاثنين 22 مارس:

- أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 23 مارس:

- نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد.

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