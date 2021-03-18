رياح محملة بالرمال والأتربة تجتاح البلاد في هذا الموعد.. الأرصاد تحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس بداية من الأسبوع المقبل نظرا لتعرض البلاد لرياح محملة بالأتربة، مناشدة ، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة





وعن تفاصيل حالة الظواهر الجوية المتوقعة مطلع الأسبوع القادم بداية من السبت وحتى الثلاثاء، إليكم التالي:





قالت إن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين "6 - 8" درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهاراً بارد ليلاً، اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 23 مارس.





السبت 20 مارس:





- أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.





- نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.





الأحد 21 مارس:





- أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.





- نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء العربية.





الاثنين 22 مارس:





- أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الثلاثاء 23 مارس:





- نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد.