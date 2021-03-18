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هيدي كرم تُهنئ شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها وتُعلق :"غلاوتك في قلبي ما تتوصفش"

الخميس 18/مارس/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة هيدي كرم على تهنئة شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو جديد لها، احتوى على مجموعة صور جمعتها بشقيقتها، وعلقت عليه قائلة :"النهاردة عيد ميلادك، لسه فاكرة يوم ما صحوني الصبح بدري علشان ياخدوني المستشفى؛ لإن ماما ولدت، ما كنتش اعرف إن اليوم ده ربنا بعتلى فيه أحلى حاجه ممكن أي حد يتمناها".

وتابعت هيدي كرم قائلة :"ما كنتش اعرف إن من اليوم ده هايكون ليا اخت هي الضهر و السند و الصاحبة، غلاوتك في قلبي ما تتوصفش و لا فيه كلام ممكن يعبر عن حبي ليكي ".

وأضافت هيدي كرم :"عدينا بفترات كتير يمكن ما كناش قريبين لبعض فيها أوي؛ لإني طبعاً اكبر منك بكام سنه حلوين، بس اللي الدنيا علمته لنا إن في الآخر مالناش غير حضن بعض، بحبك أوي يا أختي و صاحبتي و حبيبتي، ربنا يخليكي ليا تنوري حياتي طول العمر حتى نشيبُ سويًا".

وفي سياق آخر، شاركت هيدي كرم مؤخرًا في مسلسل" لؤلؤ "، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجي.

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