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أسعار الذهب اليوم الخميس 18-3-2021

الخميس 18/مارس/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم الخميس 18-3-2021 في مصر 

سعر الذهب عيار 24 يسجل 885.66 جنيه 

سعر الذهب عيار 22 يسجل 811.86 جنيه 

سعر الذهب عيار 21 يسجل 774.95 جنيه 

سعر الذهب عيار 18 يسجل 664.25 جنيه 

سعر الذهب عيار 14 يسجل 516.64 جنيه 

سعر الذهب عيار 12 يسجل 442.83 جنيه 

سعر الجنية الذهب يسجل 6,199.63 جنيه 

سعر أونصة الذهب تسجل 27,547.15 جنيه 

سعر الكيلو الذهب يسجل 885,661.34 جنيه 

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