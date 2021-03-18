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أسعار الذهب اليوم الخميس 18-3-2021 في مصر





سعر الذهب عيار 24 يسجل 885.66 جنيه

سعر الذهب عيار 22 يسجل 811.86 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل 774.95 جنيه

سعر الذهب عيار 18 يسجل 664.25 جنيه

سعر الذهب عيار 14 يسجل 516.64 جنيه

سعر الذهب عيار 12 يسجل 442.83 جنيه

سعر الجنية الذهب يسجل 6,199.63 جنيه

سعر أونصة الذهب تسجل 27,547.15 جنيه

سعر الكيلو الذهب يسجل 885,661.34 جنيه



