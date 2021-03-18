



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 18 -3-2021.





مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 18 -3-2021 والقنوات الناقلة





أرسنال X أولمبياكوس – 7.55 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

مولده النرويجي X غرناطة – 7.55 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

شاختار دونيتسك X روما – 7.55 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

دينامو زغرب X توتنهام – 7.55 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

يونج بويز السويسري X أياكس أمستردام – 10 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

فياريال X دينامو كييف – 10 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

ميلان X مانشستر يونايتد – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

جلاسكو رينجرز X سلافيا براج – 10 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium



