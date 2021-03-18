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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 18-3-2021 والقنوات الناقلة
الخميس 18/مارس/2021 - 10:51 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 18-3-2021.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 18-3-2021 والقنوات الناقلة
أرسنال X أولمبياكوس – 7.55 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
مولده النرويجي X غرناطة – 7.55 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium
شاختار دونيتسك X روما – 7.55 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1
دينامو زغرب X توتنهام – 7.55 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
يونج بويز السويسري X أياكس أمستردام – 10 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1
فياريال X دينامو كييف – 10 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium
ميلان X مانشستر يونايتد – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
جلاسكو رينجرز X سلافيا براج – 10 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
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