غدًا.. عرض فيلم "أعز الولد" عبر منصة "شاهد" الإلكترونية

تُعرض منصة "شاهد" الإلكترونية غدًا فيلم "أعز الولد"، وذلك بعدما تعذر عرضه في دور العرض السينمائية خلال العامين الماضيين، وهو بطولة ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وهو من إنتاج هاني أسامة ومحمد حفظي وهادي الباجوري، ومن إخراج سارة نوح.



فيلم "أعز الولد" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وأسري، حول علاقة الأحفاد بالجدات، من خلال قصة تتضمن تعرض الأطفال للخطف، وتحاول الجدات الأربع إنقاذ أحفادهن من العصابة، فيتعرضن للعديد من الضغوطات، كما أنه يتناول خطورة العالم الافتراضي وتأثيره على انعزال الأحفاد عن أجدادهن.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين السينمائية هو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذى عرض عام 2017، وهو بطولة يسرا اللوزي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نور قدري، طارق الإبياري، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، زكي فطين عبد الوهاب، مروة الأزلي، أيمن منصور، رشا الخطيب، رانيا يوسف، وإخراج روماني سعد.