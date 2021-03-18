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البابا تواضروس يتحدث فى عظته عن احداث "التجربة على الجبل "

الخميس 18/مارس/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء امس من المقر البابوي بالقاهرة حيث تم بث العظة مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وربط البابا في العظة بين محتوى سفر حبقوق وأحداث "التجربة على الجبل" التي تعد موضوع الأسبوع الثاني من الصوم الأربعيني المقدس.

أشار البابا إلى أنه سيتناول في عظة الأربعاء خلال فترة الصوم الحالي بين أحد أسفار العهد القديم والأسبوع الجاري من الصوم وقت إلقاء العظة.

قال:"أحب أن أوجه التهنئة للمرأة المصرية، "عيد المرأة المصرية" كان يوم ١٦ مارس واليوم العالمي للمرأة كان يوم ٨ مارس ويوم ٢١ مارس عيد الأم، أحب أن أوجه التهنئة والتحية والتقدير للمرأة في كل مكان وفي خدمتها أيضًا في الكنيسة، وخدمتها في كل أسرة وتعبها ومجهودها الكبير فهي نصف المجتمع والعمود في كل أسرة، الله يحافظ عليهن في كل مكان ويبارك في حياتهن جميعًا.

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