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وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يكرمان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد

الخميس 18/مارس/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كرم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة يوم المرأة المصرية لعام ٢٠٢١ العديد من القيادات النسائية العاملة في مجال التنمية المحلية بمناسبة يوم المرأة المصرية، ومن أبرز المكرمات المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا وذلك في حضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وفي سياق متصل، قامت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتكريمها كأحد القيادات النسائية الناجحه خلال احتفال المحافظة بيوم المرأة المصرية.

يذكر أن المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، تولت منصب مدير المنطقة الصناعية بـ"كلاحين قفط"، كأول سيدة تتولى هذا المنصب عام 2002، كما كانت أول سيدة تتولى رئاسة مدينة أبوسمبل بأسوان عام 2017، وفي يناير 2018، انتقلت من محافظة أسوان للعمل كاول رئيس لمركز ومدينة نقادة في محافظة قنا، كقيادة نسائية محلية واعدة، فحققت نجاحات كبيرة في العديد من الملفات، ولاقت استحسان قيادات وزارة التنمية المحلية لتصبح اول سيدة تتقلد منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة قنا في عام ٢٠٢٠.

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