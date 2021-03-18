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حبس عاطلين لنصبهما على مواطنين مدعيان بأنهما مندوبي خدمة عملاء بشبرا

الخميس 18/مارس/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة زياد الباسل مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لنصبهما على مواطنين مدعيان بأنهما مندوبي خدمة عملاء بشركات محمول وبنوك وايهامهم بجوائز مالية، على غير الحقيقة، واستيلائهم على بيانات حساباتهم البنكية.

كما طلبت النيابة العامة تحريات حول الواقعة، وعمل صحيفة حالة جنائية المتهمين لحسر القضايا المطلوبين فيها.

وكانت قد وردت عدة بلاغات للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، من المواطنين بشبرا الخيمة، بقيام شخصان، مدعيان أنهما مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبي إحدى الجهات الحكومية، وإيهامهم بأنهم تحصلوا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية، على غير الحقيقة، وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية، وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بها، وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجرى إخطار مباحث الاتصالات التي كشفت هوية المتهمان، وتبين أنه لهما معلومات جنائية.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 حوادث مماثلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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