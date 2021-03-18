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هجوم مسلح يقتل 10 أشخاص في نيجيريا

الخميس 18/مارس/2021 - 10:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم 3 عسكريون فى هجوم شنه مسلحون على قرية بولاية "زامفارا" شمال غربى نيجيريا، وفقًا لراديو "إفريقيا 1".

 

ووصل المهاجمون على دراجات نارية واقتحموا القرية وفتحوا النيران على سكانها وقتلوا 7 أشخاص من القرية.

 

 وفي سياق آخر، لقي 7 أشخاص مصرعهم كانوا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية تحطمت أثناء إقترابها من مدرج مطار أبوجا.

 

وقال وزير الطيران النيجيري، هادي سيريكا فى إفادة صحفية اليوم الأحد : تحطمت طائرة عسكرية من طراز كينج إير 350 لتوها بالقرب من مدرج مطار أبوجا، بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك، بينما كانت في طريقها إلى (مدينة) مينا ، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

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هجوم مسلح نيجيريا مقتل 10 أشخاص

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