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هجوم مسلح يقتل 10 أشخاص في نيجيريا
الخميس 18/مارس/2021 - 10:59 ص
وكالات
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قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم 3 عسكريون فى هجوم شنه مسلحون على قرية بولاية "زامفارا" شمال غربى نيجيريا، وفقًا لراديو "إفريقيا 1".
ووصل المهاجمون على دراجات نارية واقتحموا
القرية وفتحوا النيران على سكانها وقتلوا 7 أشخاص من القرية.
وفي سياق آخر، لقي 7 أشخاص مصرعهم كانوا على متن
طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية تحطمت أثناء إقترابها من مدرج مطار أبوجا.
وقال وزير الطيران النيجيري، هادي سيريكا
فى إفادة صحفية اليوم الأحد : تحطمت طائرة عسكرية من طراز كينج إير 350 لتوها بالقرب
من مدرج مطار أبوجا، بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك، بينما كانت في طريقها إلى (مدينة)
مينا ، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
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