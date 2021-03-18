البابا تواضروس يهنىء الأم فى عظته



* عقد اجتماعات المجمع المقدس 1و 2و3و 4 مارس 2021.

* سيامة الآباء الأساقفة الجدد في 6 و7 مارس2021.

* الإحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة البابا كيرلس السادس بدير مارمينا العجائبى 9 مارس2021.

* عمل الميرون المقدس في 10 و11 مارس 2021.

* سيامة 19 كاهن للخدمة بالقاهرة والإسكندرية في 13مارس 2021.

كما قام قداسته بتهنئة الأمهات بمناسبة عيد الأم واليوم العالمي للمرأة، حيث وجه التهنئة للأمهات عمومًا من بينهم الراهبات والمكرسات.





تراس مساء امس، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، التي تُبث من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالعباسية دون شعب لظروف انتشار فيروس كورونا.وقد عادت عظة الأربعاء بعد فترة انقطاع استمرت لمدة أسبوعين.وفي مُستهل الكلمة، ذكر قداسته أحداث الفترة الماضية التي تضمنت الآتي: