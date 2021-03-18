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كشف ملابسات مقتل سائق توك توك لسرقته بأسيوط

الخميس 18/مارس/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسیوط بمدیریة توك" - مقیم بدائرة المركز). وتم العثور على مركبة التوك توك بذات المنطقة المشار إلیھا. أمن أسیوط من الأھالى بالعثور على جثة بدائرة المركز، وتبین أنھا لـ (سائق مركبة "توك


وتم تشكیل فریق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجھزة البحث الجنائى بمدیریة أمن أسیوط توصلت جھوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقیم بذات الدائرة).


عقب تقنین الإجراءات تم ضبطھ وبحوزتھ (الھاتف المحمول الخاص بالمجنى علیھ - قطعة من مخدر الحشیش)، وبمواجھتھ إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإستدراجھ للمجنى علیھ والتعدى علیھ وسرقة ھاتفھ المحمول ومبلغ مالى كان بحوزتھ وعدد من علب السجائر، وخشیة إفتضاح أمره قام بخنقھ حتى فارق الحیاة وألقاه بالمنطقة المشار إلیھا، وتم بإرشاده ضبط السجائر لدى أحد الأشخاص قام ببیعھا لھ وقرر أنھ قام بصرف المبلغ المالى المتحصل علیھ من بیع السجائر على متطلباتھ الشخصیة.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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