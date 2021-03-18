شيرين رضا تحيي ذكرى ميلاد والدها بهذه الكلمات

أستعادت الفنانة شيرين رضا ذكرى وفاة والداها الراحل ، واحتفلت بعيد ميلاده الذي يحل اليوم ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت شيرين منذ قليل صورة لوالداها الراحل وعلقت قائله:"عيد ميلاد سعيد بابا.. وحشتيني.



ولاقت الصورة الكثير من التعليقات من قبل متابعيها داعيين له بالرحمة والمغفرة.



وفي سياق آخر انضمت النجمة شيرين رضا لأسرة فيلم "تحت تهديد السلاح"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، ويقوم ببطولته النجم هاني سلامة، ويشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، غادة عادل.



يشار إلى أن آخر أعمال النجمة شيرين رضا، فيلم "الغسالة"، مع الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلام وأحمد فتحي، ودارت أحداثه في إطاركوميدي خيالي.