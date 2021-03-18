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وزيرة البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

الخميس 18/مارس/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هناك 79 منشأة كبرى حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

وفى هذا الصدد أعلنت وزيرة البيئة عن الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لعدد (8) وحدات إنتاج الكهرباء بمحطة غرب دمياط المركبة التابعة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء.حيث تم ربط كلًا من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، اول أكسيد الكربون ) والظروف المرجعية لعدد 8 مداخن. مشيرة الى بذل الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات. وذلك في اطار إحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى
على مستوى الجمهورية.

وأكدت فؤاد على سعى الوزارة الى تطبيق المعايير البيئية بكافة الانشطة الصناعية التى تكفل استدامة هذه المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة، لافته انه بهذا الربط فقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة دمياط عدد (3) منشآة بعدد (15) مدخنة وبلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 79 منشأة تمثل 368 مدخنة.
وزيرة البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات
وزيرة البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات
وزيرة البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات
وزيرة البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات
وزيرة البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات
وزيرة البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات
وزيرة البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات
وزيرة البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

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