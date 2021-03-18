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فاروق الباز: السادات أول من طمح فى البحث عن مناطق جديدة بالصحاري المصرية

الخميس 18/مارس/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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أقامت نقابة المهندسين المصرية برئاسة هاني ضاحي نقيب المهندسين، ندوة "ممر التنمية" لشعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس عادل درويش رئيس الشعبة، وبحضور المهندس حسن عبدالعليم امين عام نقابة المهندسين المصرية والمهندس محمد ناصر امين صندوق النقابة.

في بداية الندوة رحب المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين، بالعالم المصري الدكتور فاروق الباز، مشيرا إلى أنه قامة مصرية عظيمة يقدرها جموع المصريين وفي القلب منهم المهندسين.

وأعرب عبدالعليم، عن سعادته بالمشاركة في الندوة، التي يحاضر فيها العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز مشيرا الي ان الحديث عن ممر التنمية حديث هام ومشوق لافتا ان مشاركة العالم الكبير للحديث عن هذا المشروع الضخم من خلال نقابة المهندسين قلما يحدث لذلك نعتبره حدثا هاما.

ومن جانبه أعرب الباز في بداية محاضرته عن سعادته للتواجد مع بعض اعضاء نقابة المهندسين المصرية لافتا ان المهندسين هم النواه والداعميين الأساسيين لمشروع محور التنمية لانهم الايدي التي تبني وتعمر.

وأشار الباز إلي أن حلم ممر التنمية بدأ خلال فترة الرئيس السادات رحمه الله عندما طلب منه ايجاد مناطق جديدة في الصحاري المصرية تصلح للمعيشه، متابعا: حاولنا في بداية الامر التوسع في منطقة الواحات بالصحراء الغربية بالتحديد "الفرافرة" واثبتت التجربة ان المعيشه هناك صعبة جدا وبالتالي وجهنا تفكيرنا لإيجاد اماكن جديدة للمعيشه قريبه للنيل ولفت العالم المصري الكبير إلي أن ممر التنمية برنامج قومي لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة ويستهدف المشروع فتح مساحات جديدة في الدولة المصرية للعيش فيها لتخفيف الضغط عن منطقة الدلتا والتي يتكدس عليها الشعب المصري في مساحة لاتزيد عن ٧،٥ مليون كيلومتر مربع
لافتا ان المساحة المقترح انشاء ممر التنمية عليها تفوق هذه المساحة بمره ونصف اي مايقرب من ١٠،٥ مليون كيلومتر مربع.

وأوضح أنه سوف يسهم في بناء عدد من المدن والقري علي جنبي ممر التنمية والذي يضم عدد كبير من التجمعات غرب النيل والدلتا تبدأ من منطقة العلمين وحتي اسوان تربط بينها وبين الوادي شبكة طرق بريه ويمتد المحور في المستقبل من تحت اسوان ليعبر افريقيا كلها مشددا ان هذا الممر سيعتبر "مفتاح افريقيا" لان اي تعاملات تجارية بين أوروبا وافريقيا ستكون من خلاله مما يعود علينا بالنفع الكبير مثمنا ان هذا الممر يوازي او يفوق مايعود علي مصر من قناة السويس

وشدد الباز علي هذا قائلا " ممر التنمية هو مفتاح التقدم لمصر".

ولفت الباز في محاضرته إلي أن هذا الممر سوف يفتح مجالات لسوق العمل بمصر حيث يحتاج تنفيذه مايقرب من عشر سنوات ويحتاج مايقرب من أربعمائة ألف يد عامله مابين مهندسين وجيلوجيين وعمال.

ولفت الباز إلي خطورة البناء علي الأرض الزراعيه في مصر معبرا عن هذه الخطورة بقوله " الأراضي الزراعية في مصر تتهالك وتنتحر" بحد وصفه، لافتا النظر أن الأراضي الزراعية اختفت تحت المبانى وهذا مؤشر خطر يشير الي اننا خلال سنوات قليلة لن نجد مصادر للغذاء.

وقال الباز خلال محاضرته يجب علينا تغيير منهج حياتنا والتكاتف للتوسع في مناطق المعيشة وضرب الباز المثل بما حدث في الهند وامريكا من تنمية حيث اقامت كلا منهما عدة محاور ساهمت بشكل كبير في هذه التنمية.

اقيمت الندوة برعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وبحضور المهندس احمد حشيش آمين صندوق النقابة المساعد والمتحدث الاعلامي المهندس خالد عيسي رئيس نقابة مطروح والدكتور محمد اليماني رئيس الشعبة الكهربائية والمهندس عبدالله دهينه عضو المجلس الاعلى للنقابة والمهندس محمد سليم رئيس لجنة التدريب والدكتور على عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا.
فاروق الباز: السادات أول من طمح فى البحث عن مناطق جديدة بالصحاري المصرية
فاروق الباز: السادات أول من طمح فى البحث عن مناطق جديدة بالصحاري المصرية
فاروق الباز: السادات أول من طمح فى البحث عن مناطق جديدة بالصحاري المصرية
فاروق الباز: السادات أول من طمح فى البحث عن مناطق جديدة بالصحاري المصرية
فاروق الباز: السادات أول من طمح فى البحث عن مناطق جديدة بالصحاري المصرية
فاروق الباز: السادات أول من طمح فى البحث عن مناطق جديدة بالصحاري المصرية
فاروق الباز: السادات أول من طمح فى البحث عن مناطق جديدة بالصحاري المصرية
فاروق الباز: السادات أول من طمح فى البحث عن مناطق جديدة بالصحاري المصرية

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