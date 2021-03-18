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الداخلية تحبط ترويج 104 طربة حشيش
الخميس 18/مارس/2021 - 11:15 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة بالتنسیق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مدیریتى أمن (المنوفیة - الغربیة) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامیة تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشیش وترویجھ على عملائھم.
عقب تقنین الإجراءات تم ضبط ) 80 طربة لمخدر الحشیش وزنت 8 كیلو جرام - مبلغ مالى –
2 ھاتف محمول) بحوزة (شخصین لأحدھما معلومات جنائیة) وذلك في كمین أعد خصیصًا لضبطھما بدائرة مركز شرطة قویسنا بمحافظة المنوفیة،) 24 طربة لمخدر الحشیش وزنت 400،2 كیلو جرام - مبلغ مالى - 2 ھاتف محمول - سلاح أول طنطا بمحافظة الغربیة. أبیض) بحوزة (شخصین لھما معلومات جنائیة) وذلك حال إستقلالھما دراجة ناریة بدائرة قسم شرطة ،وبمواجھتھم بالمضبوطات أیدوا ما جاء بالتحریات. وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.
عقب تقنین الإجراءات تم ضبط ) 80 طربة لمخدر الحشیش وزنت 8 كیلو جرام - مبلغ مالى –
2 ھاتف محمول) بحوزة (شخصین لأحدھما معلومات جنائیة) وذلك في كمین أعد خصیصًا لضبطھما بدائرة مركز شرطة قویسنا بمحافظة المنوفیة،) 24 طربة لمخدر الحشیش وزنت 400،2 كیلو جرام - مبلغ مالى - 2 ھاتف محمول - سلاح أول طنطا بمحافظة الغربیة. أبیض) بحوزة (شخصین لھما معلومات جنائیة) وذلك حال إستقلالھما دراجة ناریة بدائرة قسم شرطة ،وبمواجھتھم بالمضبوطات أیدوا ما جاء بالتحریات. وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.
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