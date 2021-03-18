الداخلية تحبط ترويج 104 طربة حشيش





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة بالتنسیق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مدیریتى أمن (المنوفیة - الغربیة) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامیة تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشیش وترویجھ على عملائھم.عقب تقنین الإجراءات تم ضبط ) 80 طربة لمخدر الحشیش وزنت 8 كیلو جرام - مبلغ مالى –2 ھاتف محمول) بحوزة (شخصین لأحدھما معلومات جنائیة) وذلك في كمین أعد خصیصًا لضبطھما بدائرة مركز شرطة قویسنا بمحافظة المنوفیة،) 24 طربة لمخدر الحشیش وزنت 400،2 كیلو جرام - مبلغ مالى - 2 ھاتف محمول - سلاح أول طنطا بمحافظة الغربیة. أبیض) بحوزة (شخصین لھما معلومات جنائیة) وذلك حال إستقلالھما دراجة ناریة بدائرة قسم شرطة ،وبمواجھتھم بالمضبوطات أیدوا ما جاء بالتحریات. وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.