Advertisements

الداخلية تحبط ترويج 104 طربة حشيش

الخميس 18/مارس/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجریمة المنظمة بالتنسیق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مدیریتى أمن (المنوفیة - الغربیة) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامیة تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشیش وترویجھ على عملائھم.

عقب تقنین الإجراءات تم ضبط ) 80 طربة لمخدر الحشیش وزنت 8 كیلو جرام - مبلغ مالى –
2 ھاتف محمول) بحوزة (شخصین لأحدھما معلومات جنائیة) وذلك في كمین أعد خصیصًا لضبطھما بدائرة مركز شرطة قویسنا بمحافظة المنوفیة،) 24 طربة لمخدر الحشیش وزنت 400،2 كیلو جرام - مبلغ مالى - 2 ھاتف محمول - سلاح أول طنطا بمحافظة الغربیة. أبیض) بحوزة (شخصین لھما معلومات جنائیة) وذلك حال إستقلالھما دراجة ناریة بدائرة قسم شرطة ،وبمواجھتھم بالمضبوطات أیدوا ما جاء بالتحریات. وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

أخبار تهمك

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة القمة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يومين

اليوم.. البدري يعلن قائمة المنتخب بضم 26 لاعباً و4 حراس مرمى

منذ أقل من ساعتين

خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 23 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

11:26 ص

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار